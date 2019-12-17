برلمان العراق يوضح شروط جمع صالح بين الرئاسة والحكومة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، عن أن قيام رئيس الجمهورية بمنصب رئيس الوزراء يتطلب بقاء الحكومة بوزرائها الحاليين.

جاء ذلك ردا على ما ورد خلال اليومين الماضيين في الإعلام العراقي بشأن إمكانية أن يجمع الرئيس برهم صالح بين منصبي الرئاسة والحكومة خلفا للرئيس الوزاء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال الكعبي، في بيان، إن: "ما يتم تداوله إعلاميا بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية يستدعي لتطبيقها، وحسب المادة (81) من الدستور القاضية في هذا الشأن عند خلو منصب رئيس الحكومة لأي سبب كان، بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة أو الاستقالة وإنما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية".

وأضاف: "المادة تستدعي أيضا تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته دون تقيد، وذلك لصراحة نص المادة (81/ أولا) من الدستور، فضلا عن اعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف أعمال، ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور".





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وأشارت صحيفة "الصباح" العراقية نقلا عن أعضاء بالبرلمان، الإثنين الماضي، إلى أن العراق يتجه إلى تسليم الرئيس برهم صالح مهام مجلس الوزراء بموجب الدستور، في ظل غياب التوافق على تسمية شخصية لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قبل أسبوعين.

وأوضحت أن أي شخصية يتم ترشيحها تجد اعتراضات، سواء من الكتل السياسية أو من المتظاهرين، مما يؤدي إلى سحبها واستبدالها بأخرى.

وتوقعت المصادر أن يحل رئيس الجمهورية بديلا عن رئيس الوزراء، إضافة إلى وظيفته لإنتهاء المدة الدستورية دون التوصل لحلول بشأن ترشيح شخصية لهذا المنصب.

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه نهاية الشهر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.