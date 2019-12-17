ترامب عن خطوات عزله: حرب مفتوحة على الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن خطوات عزله من قبل نواب الحزب الديمقراطي إعلان "حرب مفتوحة" ضد الديمقراطية.

وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وصف ترامب أي مسعى لمساءلته بأنه "انقلاب حزبي غير مشروع".

جاءت تصريحات ترامب قبل يوم من النقاش الذي من المرجح أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود اتهامات ضد ترامب.

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وقال القيادي الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير إن المجلس يصوت، الأربعاء، على مادتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف هير للصحفيين أن الزعماء الديمقراطيين في المجلس لم يضغطوا على أعضائهم بشأن كيفية التصويت على الاتهامين ضد ترامب.

ويجري مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.