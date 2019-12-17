اجتماع دولي بهولندا يبحث أنشطة حزب الله الإرهابية

عقدت مجموعة تنسيق إنفاذ القوانين، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثامن بهولندا لمواجهة أنشطة مليشيا حزب الله الإرهابية غير المشروعة وسط مشاركة دولية واسعة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الاجتماع العلاقة بين شبكات مليشيا حزب الله المالية والتجارية ونشاطها الإرهابي وإجراءات الحكومات لعرقلة عملياتها الدولية.

وأضاف البيان أن المجموعة الدولية اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في أوروبا خلال عام 2020، لمتابعة مستجدات الإجراءات المتفق عليها في الاجتماع الثامن.

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شارك في الاجتماع مجموعة تنسيق إنفاذ القانون (LECG)، والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة، المنعقدة في مقر يوروبول بهولندا في الفترة 16-17 ديسمبر، إلى جانب متخصصين من يوروبول، تطبيق القانون والمدعين العامين والممارسين الماليين من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.

كما شارك في الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية، فضلاً عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وإدارة مكافحة المخدرات.

وتزامن الاجتماع مع مصادرة الكونغو، الثلاثاء، أصول رجل أعمال لبناني، تطبيقاً لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تتهمه بتمويل حزب الله، وفق ما أفاد به مصدر رسمي.

وأشارت تقارير صحفية دولية عديدة إلى تورط موالين للحزب في تهريب المخدرات، والاتجار بالسيارات المسروقة، وسيل الأموال.

ويستخدم أعضاء حزب الله طرقاً رئيسية من أمريكا الجنوبية مروراً بأفريقيا وانتهاء بالاتحاد الأوروبي من أجل توصيل الكوكائين عبر موانئ روتردام وأنتوريب وهامبورج.