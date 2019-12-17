إنهاء حظر التعاقدات يفتح شهية تشيلسي على 5 مهاجمين

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تضع 5 مهاجمين على قائمة الانتظار للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إنهاء عقوبة حرمانه من التعاقدات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب تشيلسي بالحرمان من التعاقدات خلال فترتي الانتقالات الصيفية الماضية والشتوية المقبلة، قبل أن تقبل المحكمة الرياضية الدولية طعن تشيلسي وترفع عنه العقوبة في الميركاتو المقبل.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه بعد رفع حظر التعاقدات عن "البلوز" تتجه إدارة رومان أبراموفيتش إلى تقوية الخط الإمامي خلال الميركاتو الشتوي في يناير/كانون الثاني المقبل، ووضعت قائمة من 5 لاعبين لاختيار أحدهم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يستهدف فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، تقوية صفوف فريقه بالتعاقد مع لاعبين جيدين في الخط الأمامي، على رأسهم جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي.

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وشهدت الفترة الماضية تقارير بالجملة عن إمكانية عودة سانشو للدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأزمات التي نشبت بينه وبين إدارة ناديه الألماني، إلا أن الأقرب للاعب دورتموند هو الرحيل في الصيف المقبل.

وتطلب إدارة كريستال بالاس مبلغا كبيرا لنجمها الإيفواري يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

ويدخل في القائمة أيضا ليون بايلي، نجم باير ليفركوزن الألماني، والذي قاد فريقه للفوز على بايرن ميونيخ في الدوري المحلي قبل أسبوعين.

أما آخر اسمين في القائمة فهما تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج الألماني، وموسى ديمبلي نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن لامبارد سيكون بإمكانه إنفاق 150 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني المقبل، لتعزيز صفوف الفريق بعد ميركاتو صيفي بلا صفقات.