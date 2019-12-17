شكرا لقرائتكم على خلفية السعي لعزله.. ترمب: بيلوسي تقوض ديموقراطية أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي ، بـ "تقويض الديموقراطية" في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب.

وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة"، "فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية". كما توقع أن "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

وكشف استطلاع رأي عام جديد أجرته شبكة الـ"سي إن إن" الأميركية لقياس الرأي العام الأميركي حول إجراءات عزل الرئيس ترمب عن تفوق نسبة معارضي العزل لأول مرة منذ إعلان البدء في إجراءات الإقالة.

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ووفقا للاستطلاع الجديد الذي أجرته شركة SSRS مع استعداد مجلس النواب للتصويت على مواد المساءلة هذا الأسبوع، فقد بلغت نسبة تأييد عزل ترمب وإقالته من منصبه 45%، منخفضة من 50% في استطلاع أجري في منتصف نوفمبر بعد اختتام جلسات الاستماع العلنية للجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وارتفعت نسبة معارضي الإقالة والعزل 47% في الاستطلاع الجديد، حيث صعدت من 43% في نوفمبر. كما تراجع تأييد الإقالة بين الديمقراطيين من 90 % في نوفمبر إلى 77 % الآن.

وتأتي هذه النتائج في صالح ترمب إذ تعكس غضب الناخبين الأميركيين من تركيز الديمقراطيين على إقالة الرئيس وعزله من منصبه بدلاً من القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين.