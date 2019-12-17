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الأمم المتحدة تدعو الهند لضبط النفس واحترام حق مواطنيها بالتظاهر

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دعت ​الأمم المتحدة​، ​الهند​ إلى "ضبط النفس واحترام حق مواطنيها في التعبير عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي"، مشيرةً إلى "أننا قلقون للغاية إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل ​قوات الأمن​ الهندية ضد ​المتظاهرين​ ​المحتجين​ على ​قانون الجنسية​ الجديد".

وأقر البرلمان الهندي اليوم، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من ​باكستان​ وبنغلاديش و​أفغانستان​ حتى 31 كانون الأول 2014.

ونتيجة لذلك شهدت الهند ​احتجاجات​ وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة ستة اشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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