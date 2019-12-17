الأمم المتحدة تدعو الهند لضبط النفس واحترام حق مواطنيها بالتظاهر

دعت الأمم المتحدة، الهند إلى "ضبط النفس واحترام حق مواطنيها في التعبير عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي"، مشيرةً إلى "أننا قلقون للغاية إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الهندية ضد المتظاهرين المحتجين على قانون الجنسية الجديد".
وأقر البرلمان الهندي اليوم، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 كانون الأول 2014.
ونتيجة لذلك شهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة ستة اشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح .
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