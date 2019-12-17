الأمم المتحدة تدعو الهند لضبط النفس واحترام حق مواطنيها بالتظاهر

دعت ​الأمم المتحدة​، ​الهند​ إلى "ضبط النفس واحترام حق مواطنيها في التعبير عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي"، مشيرةً إلى "أننا قلقون للغاية إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل ​قوات الأمن​ الهندية ضد ​المتظاهرين​ ​المحتجين​ على ​قانون الجنسية​ الجديد".

وأقر البرلمان الهندي اليوم، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من ​باكستان​ وبنغلاديش و​أفغانستان​ حتى 31 كانون الأول 2014.

ونتيجة لذلك شهدت الهند ​احتجاجات​ وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة ستة اشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح .