أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير كريستيان برغر أن "العلاقات بين الاتحاد وأنقرة قوية، ونعمل سويا من أجل التغلب على بعض التحديات"، مشيراً إلى "وجدود تعاون بين الجانبين في عديد من المجالات".
و حول إعفاء جوازات السفر التركية من التأشيرة، أوضح برغر، أن "أنقرة أبدت عزمها على إكمال مطالب الجانب الأوروبي بشأن موضوع التأشيرة"، مشيراً إلى أن "تركيا أكملت بالفعل جزءً كبيرا من المعايير المتعلقة بالتأشيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة: علاقاتنا مع تركيا قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.