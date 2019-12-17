بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة: علاقاتنا مع تركيا قوية

أكد رئيس بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ لدى ​تركيا​، السفير كريستيان برغر أن "العلاقات بين الاتحاد و​أنقرة​ قوية، ونعمل سويا من أجل التغلب على بعض التحديات"، مشيراً إلى "وجدود تعاون بين الجانبين في عديد من المجالات".

و حول إعفاء جوازات السفر التركية من التأشيرة، أوضح برغر، أن "أنقرة أبدت عزمها على إكمال مطالب الجانب الأوروبي بشأن موضوع التأشيرة"، مشيراً إلى أن "تركيا أكملت بالفعل جزءً كبيرا من المعايير المتعلقة بالتأشيرة".