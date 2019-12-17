غوتيريس يدعو لوقف التصعيد بليبيا ودعم جهود مبعوثه لحل الأزمة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، كافة الجهات في ​ليبيا​ إلى "وقف التصعيد ومساندة جهود مبعوثه الخاص، ​غسان سلامة​، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وفي وقت سابق، أعلنت 5 مدن في الغرب الليبي، حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على ​طرابلس​، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.