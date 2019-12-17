غوتيريس يدعو لوقف التصعيد بليبيا ودعم جهود مبعوثه لحل الأزمة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كافة الجهات في ليبيا إلى "وقف التصعيد ومساندة جهود مبعوثه الخاص، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".
وفي وقت سابق، أعلنت 5 مدن في الغرب الليبي، حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.
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