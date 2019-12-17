الداخلية التركية: ترحيل مقاتل أجنبي إرهابي يحمل الجنسية الفرنسية إلى بلاده

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "ترحيل مقاتل أجنبي إرهابي، يحمل الجنسية الفرنسية، في إطار عملية ترحيل المقاتلين الأجانب المحتجزين إلى بلدانهم"، مشيرةً إلى أن "عملية ترحيل المقاتلين الأجانب الإرهابيين مستمرة".

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