صادق ​مجلس الشيوخ الأميركي​ على تشريع يسمح ل​حكومة​ ​الولايات المتحدة​ باتخاذ إجراءات جديدة ضد داعمي ​السلطات السورية​ بقيادة ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​. وأقر مجلس الشيوخ، الغرفة العلي للكونغرس الأميركي، حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة والتي تصل قيمتها إلى 738 مليار ​دولار​، وبينها "قانون قيصر" الذي يوصف هدفه بـ "حماية السكان المدنيين في ​سوريا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأميركي صادق على تشريع يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات جديدة ضد داعمي الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.