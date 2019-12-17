حركة "أنصار الله" تعلن عن نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني

أعلنت حركة "أنصار الله" عن "نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي"، موضحة أنه "تم تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة شبوة".
ولفتت إلى أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية"، وتعد العملية هي الثانية خلال أيام".
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