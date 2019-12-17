حركة "أنصار الله" تعلن عن نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني

أعلنت حركة "أنصار الله" عن "نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع ​الجيش اليمني​ التابع ل​حكومة​ الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​"، موضحة أنه "تم تحرير 10 من أسرى الجيش و​اللجان الشعبية​ في عملية تبادل في جبهة شبوة"​​​.

ولفتت إلى أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية"، وتعد العملية هي الثانية خلال أيام".