عباس عباس: لعدم الانجرار إلى الفتنة الطائفية

أكد عضو المكتب السياسي في ​حركة أمل​ ​عباس عباس​ خلال لقاء سياسي لمعلمي وموظفي ثانوية مجمع التحرير في ​السلطانية​ قضاء ​بنت جبيل​، "تمسك حركة "أمل" بمطالب ​الحراك المدني​ والتي هي أولى مطالب الحركة ومنها إلغاء ​الطائفية السياسية​ والعمل على التحول إلى ​الدولة المدنية​ ورفع التدخلات بشأن ​القضاء​ وجعل ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة على أساس ​النسبية​".

وحث الحاضرين على "الصبر والصمود وعدم الانجرار إلى الفتنة الطائفية التي يسعى لها أعداء الوطن"، مشيرا الى "ما يتعرض له رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ صمام أمان الوطن من سباب وشتائم"، واصفا اياه انه "عمل مشبوه وخبيث بات معروف المصادر والاهداف والايدي الخفيه والاستخباراتية التي تحركه وحتى ادواته المحلية المأجورة"، مشدداً على أنه "من غير المسموح لاي حراك مطلبي وشعبي ايا كان ان يخرج عن مساره الوطني لصالح ارتهانات خارجية وخدمة لمشاريع مشبوهة بالتطاول والافتراء على هذه المقامات والرموز وضرب مصالح الوطن ووحدته".

وأضاف "أهم دور للمعلمين والمعلمات في هذه المرحلة هو رفع نسبة الوعي عند الناشئة و​الثبات​ على القيم والمبادئ التي نادى بها الإمام ​موسى الصدر​".