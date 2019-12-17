الكرملين: بوتين وماكرون بحثا هاتفيا حل أزمتي ليبيا وسوريا

أفادت الرئاسة الروسية بأن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ بحث ونظيره الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، تطورات الأوضاع في ​ليبيا​ و​سوريا​"، موضحةً أن "المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الروسي، تناول "بحث الأوضاع في سوريا"، حيث أطلع بوتين ماكرون على سير تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الخاصة بشمال شرق البلاد ومنطقة إدلب".

وأشارت إلى أن "كلا الجانبين ركزا على أهمية ​مكافحة الإرهاب​ بشكل حاسم والتنسيق الوثيق للإجراءات في هذا الاتجاه، كما شدد الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي على أهمية دفع الحوار السياسي بين الأطراف السورية إلى الأمام، كما تبادل بوتين وماكرون، خلال المكالمة، آراءهما حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيرين إلى ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".