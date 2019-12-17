المطران عبد الساتر بحث مع فوشيه الأوضاع الراهنة في لبنان

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه في زيارة تعارف، تطرّق فيها الحديث إلى الأوضاع الراهنة في لبنان وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تعالج الوضع الاقتصادي.
كما جرى البحث في ما يجري من اقفال لمؤسسات وصرف لموظفين، وانعكاسه على الأزمة الاجتماعية وتفاقمها.
وشدّد السفير الفرنسي على "الدور الذي تلعبه فرنسا والجهود التي تبذلها في سبيل إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
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