المطران عبد الساتر بحث مع فوشيه الأوضاع الراهنة في لبنان

استقبل رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ في زيارة تعارف، تطرّق فيها الحديث إلى الأوضاع الراهنة في لبنان وضرورة الإسراع في تشكيل ​حكومة​ تعالج ​الوضع الاقتصادي​.

كما جرى البحث في ما يجري من اقفال لمؤسسات وصرف لموظفين، وانعكاسه على ​الأزمة​ الاجتماعية وتفاقمها.

وشدّد السفير الفرنسي على "الدور الذي تلعبه ​فرنسا​ والجهود التي تبذلها في سبيل إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".