عطالله: اعتادوا على إجراء إستشارات نيابية معلّبة النتائج

لفت وزير شؤون المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا نستغرب أن يجهل البعض مضمون ​الدستور​ فهم اعتادوا على إجراء إستشارات نيابية معلّبة النتائج مفروضة عليهم من الإحتلال ومن الطبيعي أن تربكهم تجربة ​التيار الوطني الحر​ السياسية المبنية على قرار سيد حر مستقل التي تبدي المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والخارجية نحن أسياد قرارنا".

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