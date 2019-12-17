كرم : باسيل مطالب بالكشف عن التهديدات خلال مداخلاته في المؤتمرات الخارجية

لفت النائب السابق ​فادي كرم​ إلى ان "وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ مطالب بأن يكشف فورا التهديدات التي يصر على تهديدنا بها خلال مداخلاته في المؤتمرات الخارجية، معتبرا فيها ان ​لبنان​ سيتفجر كما حدث في ​سوريا​. وإن لم يكن جديا، فهذا يعني عاملا إضافيا لفقدان الثقة الخارجية ب​السلطة​ اللبنانية، فعليه ان يتحمل مسؤولية الاساءة شخصيا".

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