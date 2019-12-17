أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقّر خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ .

كما توقعت ان يكون طقس الخميس صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة، أما الجمعة فيكون صافٍ اجمالاً مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس مستقّر خلال الأيام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.