LBC: نقل الفاخوري من سجن الريحانية إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أفادت معلومات للـLBCI بأن العميل ​عامر الفاخوري​ تعرّض في الفترة السابقة لمشاكل صحية وفقد 15 كيلوغرامًا من وزنه وتبيّن بعد تشخيص حالته بالاصابة ب​السرطان​، فتم نقله من ​سجن الريحانية​ إلى أحد أكبر ​مستشفيات​ العاصمة حيث يخضع للفحوصات تحت حراسة مشددة جدًا".

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