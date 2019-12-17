النشرة: جريحة نتيجة احتكاك بين عدد من الشبان ومتظاهرين في خيمة حراك كفررمان

نظم حراك ​النبطية​ و​كفررمان​ مسيرة احتجاجية تضامناً مع خيمة حراك النبطية واستنكاراً لما حصل من هجوم وتكسير للخيمة منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء أمام ​السراي الحكومي​ في النبطية. وانطلقت المسيرة من امام السراي وحملت فيها الاعلام اللبنانية وجابت شوارع النبطية.

فيما أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "عددا من الشبان يحملون الصعي حاولوا اقتحام خيمة الحراك في كفررمان ما ادى إلى تدخل القوى الامنية والجيش اللبناني وأعادوا الهدوء إلى المكان، وبعد ذلك عملوا الشبان على رشق الحجارة على الخيمة ما أدى إلى إصابة امرأة".