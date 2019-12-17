زاسبيكين: هناك تدخل للجهات الخارجية في الحراك وهذا معروف للجميع

لفت ​السفير الروسي​ ​ألكسندر زاسبيكين​ في حديث تلفزيوني، إلى أنه "الجميع قلق من الاوضاع الامنية في البلد، ولدينا تجربتنا في الثورات الملونة التي تبدأ تحت شعارات ديمقراطية ومن ثم تتجه الى الراديكالية". ورأى انه "هناك تطورا سريعا للحراك الشعبي في ​لبنان​ ولا بد ان يكون هناك تدقيق في المطالب، وهذه المطالب مختلفة بين فئات المشتركين". وشدد على انه "لا شك ان هناك تدخلا للجهات الخارجية في الحراك وهذا معروف للجميع".

وأوضح ان "دينامية الحراك سريعة جدا وعامل الوقت هو مهم ونحن ندعو إلى ​الحوار الوطني​ ومشاركة ​الحراك الشعبي​ في هذا الحوار وكل الخطوات يجب ان تكون دون خطوات تخريبية قد تؤدي إلى ​تفجير​ الوضع في لبنان".

من جهة أخرى، أشالر زاسبيكين إلى ان " الاوضاع تتطور سريعا لذلك لا يمكن ان نحدد موقفنا من تسمية رئيس ​الحكومة​ العتيدة، ونحن مستعدون للتعامل مع اي حكومة لبنانية".