غينيا تقترح على مجلس الامن تشديد مكافحة المرتزقة









اسماء السيد - الامم المتحدة: قدمت غينيا الاستوائية بداية الاسبوع مشروع قرار الى نظرائها في مجلس الامن الدولي يطلب تشديد مكافحة المرتزقة في وسط افريقيا، من دون الاشارة الى بلد محدد.

ويدعو المشروع الذي اطلعت عليه فرانس برس الثلاثاء، "كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تبني تشريعات تحظر على مواطنيها المساهمة في تجنيد وتمويل وتدريب ونقل مرتزقة او مقاتلين".

ويطلب منها ايضا عدم المشاركة "في التخطيط لانشطة تزعزع استقرار اي دولة او تهدد وحدة اراضيها والوحدة السياسية للدول السيدة والمستقلة".

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وفاجأ تقديم المشروع العديد من البعثات الدبلوماسية وخصوصا ان غينيا الاستوائية تغادر مجلس الامن في 31 كانون الاول/ديسمبر بعدما شغلت عضويته غير الدائمة لعامين. وعلق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته انه "من غير المؤكد" ان تكون لهذه الفكرة اي مفاعيل.

ويركز المشروع على وسط افريقيا بعد الاشارة الى انشطة لمرتزقة روس في افريقيا الوسطى واتهامات لروسيا بنشر مسلحين في ليبيا. وتنفي موسكو اي مسؤولية لها في هذا الصدد.

والمشروع الذي اعدته غينيا الاستوائية يؤكد قلق الامم المتحدة حيال "خطر انشطة المرتزقة على السلام والامن الدوليين، وخصوصا ما يتصل بدول صغيرة نامية ولاسيما دولا في وسط افريقيا".

ويحض "كل الدول في وسط افريقيا على اتخاذ الاجراءات الضرورية والتعاون في ما بينها وممارسة اكبر قدر من اليقظة بازاء الخطر الذي يمثله المرتزقة".