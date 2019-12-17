شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المكرمين بمنتدى شباب العالم: فخر كبير استلامى جائزة من رئيس بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب على أبو النصر، أحد المكرمين فى ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة عن سعادته بالتكريم، قائلا:" فخور جدا بالتكريم، وشرف لينا كشركة تكريمنا اليوم، وده يثبت أن الشباب هم بناة المستقبل، وأن القيادة تسمع لهم واستلام جائزة من رئيس بلدى حاجة كبيرة لينا جدا".

ووجه أبو النصر رسالة للشباب:" محدش ييأس، كله يفضل صامد لحد ما يوصل لحلمه".

يذكر أن أبو النصر كُرم كأحد أصحاب تطبيق Find Me Football الفائز بالمركز الثانى مكرر فى محور تطوير التطبيقات الرقمية، الخاص بالمبادرة الإفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة AAL وهى إحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.

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