شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعتقل 278 تركيا بسبب تطبيق على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ما وصفته الممارسات القمعية لحكومة أردوغان، وذكرت فى تقرير لها اليوم أن حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل عمليات الاعتقال الجماعية التي أطلقتها منذ انقلاب منتصف عام 2016، بتهم عديدة من بينها استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للمحادثة الفورية.

ولفت التقرير إلى أن السلطات القضائية في تركيا أصدرت قرارا باعتقال 278 شخصًا بتهمة استخدام تطبيق بايلوك المزعوم استخدامه من قبل مدبري الانقلاب.

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وذكر التقرير أن القوات الأمنية اعتقلت 171 مواطنًا من أصل 278 الصادر بحقهم قرار اعتقال من النيابة، فيما تتواصل عمليات توقيف بقية المتهمين بتطبيق بايلوك، وتضمنت قرارات التوقيف 18 موظفاً يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات التابعة.

من جانبه، كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن الحملة الأمنية غير المسبوقة في تركيا، التي أطلقتها السلطات منذ انقلاب 15 يوليو 2016 ،أسفرت عن التحقيق مع ما مجموعه 559 ألفًا و64 حتى نوفمبر 2019، موضحا أن السلطات التركية ألقت خلال تلك الفترة القبض على 261 ألفًا و700 شخص بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألف و287 منهم قرارت اعتقال.