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شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المكرمين بمنتدى شباب العالم: مصر دولة آمنة ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر ستيفت اوساروا، من نيجيريا، وأحد المكرمين، اليوم الثلاثاء، فى ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، عن سعادته بالتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها رسالة للشباب على مستوى العالم مفادها "أن مصر دولة آمنة وتحظى بالأمن والأمان".
هذا وقد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، كل من راشى آناند من الهند، إريك ماتاموروس من اسبانيا، جوشوا بيكفورد من المملكة المتحدة، ستيفت أوسارو وانتوني أوسيوري، أحمد هشام رضوان من مصر، نور خضر من مصر، المخرج خالد جلال، فريق أناكتس جامعة القاهرة، على أبو النصر من مصر، الطفل زين يوسف من مصر، دنيا زيد من الجزائر، تشونج تي من سنغافورة، ولاما عمرو من فلسطين.
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