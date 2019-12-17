فيديو.. رقصة إفريقية مبهجة فى أروقة منتدى شباب العالم بعد حفل الختام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وفود الشباب المشاركة فى منتدى شباب العالم على طريقتهم بعد انتهاء حفل ختام المنتدى اليوم. وامتلأت طرقات وأروقة المنتدى بالرقصات والأعلام من كل شباب العالم وخاصة الوفود الإفريقية، حيث أدى شباب أحد الوفود الإفريقية رقصة فلكلورية كاملة فى طرقات المنتدى وتفاعل معهم كل الشباب المتواجدين.

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