شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالشآن الأفريقى يكشف أهمية إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أهمية توصية منتدى شباب العالم، بإطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة، مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة هى مستقبل الاقتصاد العالمى فالتغيير فى السنوات القليلة القادمة سيفوق ما حدث فى القرون الماضية ومن منطلق هذا وجب علي الدول النامية والافريقية محاولة مواكبة العصر.

وقال الباحث بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، إن الثورة الصناعية تقوم على اركان الابتكار والابداع ويمكن القول أنهم "نفط المستقبل"، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي لديه رؤية مستقبلية تقوم علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا بل ولديه شراكه مميزة مع العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ويمكن للقارة أن تستفيد من طرح رؤي وأفكار بحثية وعلمية من خلال شباب الباحثين في القارة.

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وتابع: يمكن ربط الازمات التي تعاني منها القارة الأفريقية بالبحث العلمي لوضع حلول جذرية وعاجلة ومنطقية، فالقارة الأفريقية الأن تبحث عن الدخول لعصر الثورة الصناعية الرابعة والتخلص من الاقتصاد الريعي والبسيط لمعظم دول القارة، كما يمكن الاستفادة من خلال حفظ الثروات والمقدرات للقارة وحسن استغلالها بدلا من الاعتماد على تصدير المواد الخام.