شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: توصيات منتدى شباب العالم تواجه أصحاب الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أهمية توصية منتدى شباب العالم بدعوة الأمم المتحدة لتبنى برتوكول دولى لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنها دعوة مهمة خاصة أن بيئة الحض على الكراهية ونشر العنصرية والتمييز على أساس دينى أو مذهبى أو أيديولوجى هى البيئة المثالية التى تحتضن التطرف والجماعات المتشددة والتكفيرية، وبالتالى هذه الدعوة تواجه الفكر المتطرف.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"الخليج 365"، أن هذه البيئة التى تحض على الكراهية تنمو فيها التنظيمات الإرهابية وتجد ما يدعمها ويمدها بالمجندين والمساندة المالية.

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وأشار هشام النجار، إلى أن جزء كبير من خطة مكافحة التطرف والتكفير والارهاب هو العمل على نشر قيم التسامح وقبول التعددية والتنوع والتعايش السلمي بين الأديان والحضارات.