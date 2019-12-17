لطلاب أولى ثانوي.. فتح باب التحويل بين الشعبتين العلمي والأدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، اعتبارًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس 19 ديسمبر؛ حرصًا على تلبية رغبة الطلاب.

وذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إبلاغ جميع المدارس بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات قاما، اليوم الثلاثاء، بإرسال خطابًا للمديريات في هذا الشأن.