محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يعترض فيها على إجراءات مساءلته.
ووصف ترامب، في رسالته، أفعال بيوليسي، بالحاقدة والموجهة ضده، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
وأضاف ترامب في رسالته أن ما يحدث هو لا شيء أكثر من "محاولة انقلاب حزبية غير قانونية"، لا تستهدف الرئيس الأمريكي فقط بل الحزب الجمهوري بأكمله. وتابع "التاريخ سوف يحكم".
وقال الرئيس الأمريكي أيضًا: "إنها تزعج الأمريكيين بقولها المستمر أنها تصلي من أجل الرئيس، إنه شيء فظيع تقوم به، لكن سيتعين عليك التعايش معه، وليس أنا!".
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، غدًا الأربعاء، على المادتين اللتين تم تحديدهما لعزل ترامب وهما استغلال السلطة وعرقلة سير العدالة، وحال تصويت المجلس الأمريكي على المادتين بالموافقة، يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي، يتم عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب في رسالة حول إجراءات عزله: محاولة انقلاب.. والتاريخ سيحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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