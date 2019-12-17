والد الطفل مروان: رفعت دعوى قضائية لضمه ولدي تسجيلات تدين والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال عادل نافع والد الطفل مروان، ضحية قسوة والدته، إنه توجه لمحكمة الأسرة بميدان الكيت كات في الجيزة، رفقة محامية لرفع دعوى قضائية، تطالب بضم ابنه لحضانته.

أضاف والد الطفل، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على "فيسبوك" أظهره يتعرض للضرب العنيف على يد والدته في منطقة الطالبية، أن أم ابنه تعرضه لمعاملة سيئة جدًا، مضيفًا أن ابنه حاليًا في خطر حقيقي.

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أمرت الإثنين، بتسليم الطفل مروان 5 سنوات، لوالدته المتهمة بتعذيبه بغرض كيد طليقها والد الطفل، وهي صاحبة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

"طليقتي هي اللي نشرت الفيديو على فيسبوك، بعد يوم من إرساله لابني الكبير محمد، وكتبت ده في رسالة ليه"؛ يقول نافع لمصراوي ويضيف أنه عندما رفض الحضور لأخذ الطفل، نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس.

وأشار إلى أنه سيقدم حافظة مستندات تتضمن صور من برنامج المحادثات النصية "واتساب" يظهر رسائل مطلقته لابنه الكبير "بتقوله في الشات اللي من رقمها، قول لأبوك إني مش هرحمه وهفضح العيلة وهخليها قضية رأي عام وأطلع في التليفزيون وأخلى الناس تتفرج عليه".

واستطرد بأنه سيقدم للمحكمة قرص مدمج عليه تسجيلات صوتية لمكالمات صادرة منها، تُظهر استغاثة ابنه مروان، منوهًا بأن ما ظهر في الفيديو الذي انتشر على فيسبوك لم يكن أول تعامل قاسً من مطلقته، بل سبق وتعدت على طفله عدة مرات وهي تتحدث معه في الهاتف كيدًا فيه.

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وكشف الأب أنه رفض الذهاب بمفرده إلى منزل مطلقته في الطالبية، خشية أن يتعرض له أهلها أو يجبروه على توقيع ايصالات أمانة أو شيكات لمساومته فيما بعد "كانت تطلب مني في المكالمات أخد مروان، وأصرت أروح عندها البيت لوحدي عشان أخده".

ويضيف أنه بعدما عرضت مطلقته أن يأخذ ابنه، طلب من أقاربه الذهاب لمنطقة الطالبية بالجيزة واستلام الطفل، لكنها كانت ترفض وتصر على حضوره بمفرده، على حد قوله.

كانت النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، بعد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد استغاثة والد طفل يدعى مروان وبعد انتشار فيديو مدته دقيقة و38 ثانية، على موقع الفيس بوك يظهر خلاله مروان، وأمه "تهاني" تطالبه بالاتصال بوالده قائلة: "قوله تعالى خدني روح عيش معاه رميك زي الكلب".

وبعد القبض على الأم والتحقيق معها قررت النيابة عرضها على مركز حماية الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي التأهيل اللازم لتقويم سلوكها لتصبح صالحة لتربية نجلها.

وعقب ذلك أمرت بإخلاء سبيل الأم يوم الأحد الماضي، وايداع الطفل لدى خالته لرعايته، وفي اليوم التالي صدر القرار السابق الإشارة إليه بإعادة الطفل لأمة.

ضحية تعذيب الأم.. ماذا حدث بين والدي الطفل مروان خلال 5 سنوات؟ (رواية الأب)