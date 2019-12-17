"حركة تنقلات الجيزة وإنقاذ 5 أطفال في باب الشعرية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الشباب في الصدارة".. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مباحث الجيزة

حركة تنقلات موسعة أجراها مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تركزت بالدرجة الأولى على الدفع بعناصر شابة لشغل منصب رؤساء مباحث.

الحركة شملت نقل العقيد محمد راسخ إلى إدارة المرافق، والعقيد أيمن الشرقاوي مفتشا لفرقة الهرم، والعقيد محمد عبد الشكور مفتشا لفرقة العياط والبدرشين، والمقدم محمد غراب وكيلا لإدارة مباحث الآداب، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم.

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات رؤساء مباحث الجيزة

حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بصفوف المباحث.

شملت الحركة تولي الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والرائد إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية.

"كان بيطلع في الروح".. تفاصيل واقعة أرشد فيها الضحية عن قاتليه للشرطة قبل وفاته بكرداسة

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بأهمية الدوريات الأمنية المتحركة في حفظ الأمن العام، والتصدي وقائع السرقة، وكشف جرائم القتل مبكرًا، الأمر الذي ظهر جلياً في الإيقاع بمرتكبي جريمة قتل سائق توك توك بمنطقة كرداسة.

البداية أثناء مرور ضباط مباحث مركز كرداسة بمنطقة المنصورية لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ وجود شخص ملقى على الأرض مصاب بكدمات وسحجات وجروح متهتكة متفرقة وبالرأس.

بمستندات مزورة.. ضبط تشكيل عصابي استولى على 6 ملايين جنيه من حساب إحدى السيدات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي، استولى على أكثر من 6 ملايين جنيه، من حساب إحدى السيدات بموجب مستندات مزورة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبلغ من (إحدى السيدات - "تحمل جنسية إحدى الدول العربية")، بتضررها من أحد الأشخاص "مسئول بأحد البنوك" باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بـ (6,322,000 - ستة ملايين وثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه مصري) بموجب مستندات مزورة.

ضبط هارب من المؤبد وبحوزته مخدر الهيروين وحشيش في المنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمحافظة المنوفية، مطلوب التنفيذ عليه في حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش، والهيروين، و3 قطع أسلحة نارية، وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.

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القبض على صاحب شركة يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر في المرج

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على صاحب شركة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر في المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط "ي. إ. م"، 28 سنة مسئول عن شركة لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية في المرج، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة، بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بينهم 5 أطفال.. أمن القاهرة ينجح في إنقاذ 7 محتجزين داخل عقار بباب الشعرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ 7 أشخاص محتجزين بأحد العقارات، من بينهم خمسة أطفال، في منطقة باب الشعرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بسقوط سلم عقار بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، ووجود محتجزين، فانتقلت القوات، وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين وسقوط السلم من الدور الأول للثاني وسقوط جزئي للسلم من الأرضي للأول.

ضبط عامل ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بعقار في مساكن المرازيق بالتبين.

وردت معلومات للمقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار مساكن المرازيق.

بـ 5 كليو بانجو.. ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص") ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب")، حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا ً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو "وزنت 5,35 كيلو جرام"- مبلغ مالي).

القبض على 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية، ثمانية أشخاص بالقاهرة، متهمين في واقعتي حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقارين.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أن القاهرة، أفادت قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

الداخلية: سقوط 12 متهماً بسرقة المواطنين بالطريق العام

ضبطت الأجهزة الأمنية، 12 متهمًا لارتكابهم 4 وقائع سرقة بالطريق العام بالقاهرة، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لضبط كافة صور الخروج عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.