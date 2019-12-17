بالصور.. رئيس بعثة منظمة الهجرة: مصر أحسنت استقبال 6.3 مليون مهاجر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، إن عدد المهاجرين المقيمين بمصر وصل إلى 6.3 مليون مهاجر، لافتًا إلى نسبة 80% منهم مهاجرين من 3 دول رئيسية هي السودان، ليبيا، وسوريا، بينما تشكل نسبة المهاجرين السوادنيين نحو 55%، بما يعادل نحو 3,5 مليون شخص.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض اللجوء والهجرة الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، ونظمته منظمة الهجرة الدولية، في إطار أسبوعها الثقافي والإبداعي بحضور جانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

وأضاف "دي بوك" أن نحو 245 ألف مهاجر قدموا طلبات لجوء إلى مصر وذلك يعنى أن عدد كبير من المهاجرين لم يشعروا بأنهم مغتربين عن أوطانهم واستحسنوا العيش وسط المجتمع المصري باعتبارهم في بلدهم الثاني، لافتًا إلى أن ذلك يعكس حسن المعاملة المصرية للمهاجرين حكومة وشعبًا.

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وتابع: "مصر أحسنت استقبالها للاجئين المهاجرين من مختلف الجنسيات، وساهمت في دمجهم بالمجتمع المصري باعتبارهم جزء منه حيث يعيشون بين المواطنين المصريين وليس في مخيمات".

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في ملف الهجرة، نظرًا لموقعها كنقطة التقاء لمختلف طرق الهجرة نحو أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تواجه مصر تدفقات الهجرة سواء كانت إليها أو لخارجها كنقطة عبور.

وأوضح أن القاهرة والإسكندرية أكبر مدينتين تستقبلان المهاجرين من جميع الدول، مشيرا إلى أن الإسكندرية تستضيف المهاجرين القادمين من السودان، جنوب السودان، اليمن وسوريا، بينما تعد أكبر الدول المرسلة للاجئين "سوريا، و فلسطين، السودان، الصومال والعراق"

وعن عمل منظمة الهجرة الدولية في الإسكندرية، أوضح رئيس البعثة، أن العمل يجرى على محورين أساسيين، أولها محور المساعدة المباشرة "مساعدات مالية، تعليمية، طبية، قانونية، وبدل سكن"، فيما يتمثل المحور الثاني في المساعدة الطوعية من خلال فريق متنقل يزور المدينة بانتظام.​