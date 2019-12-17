بالفيديو.. عناصر حزب الله وأمل يهاجمون متظاهرين في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، أن مجموعة من أنصار حزب الله وحركة أمل، حاولوا مهاجمة المحتجين في منطقة كفر رمان في النبطية، مساء الثلاثاء، وسط تدخلات من قوات الأمن لتفريق عناصر أمل وحزب الله، ومنعهم من الاشتباك بالمعتصمين.

ولاحقت قوات الجيش الموجودة بالمنطقة، عناصر حزب الله وأمل، لمنعهم من الاحتكاك بالمعتصمين، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول لكفر رمان، لمؤازرة المعصتمين هناك ضد أنصار حزب الله وأمل.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإسقاط كافة الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة في جسر الرينج والمناطق المحيطة بساحة رياض الصلح وسط بيروت.