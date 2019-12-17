الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية - جناح عقار" يوقعان اتفاقا إطاريا لمعالجة القضايا الإنسانية

وقعت الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية - شمال - جناح مالك عقار" عضو في الجبهة الثورية، والوساطة من دولة جنوب السودان، على اتفاق إطاري، لمعالجة القضايا الإنسانية، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب السودان).
وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاتفاق وقعه عن الحكومة السودانية الفريق أول محمد حمدان
وقال ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية - جناح عقار"، في تصريح صحفي، إنه وفقاللاتفاق سيتم تكوين لجنة مشتركة لتقدير الاحتياجات الإنسانية، وتوفير المعونات وفتح المعابر وتحديد المسرات لتوصيل الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في تلك المناطق.
وأضاف أن الاتفاق ينص على تكوين آليات لمراقبة وتنفيذ وقف العدائيات في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وأوضح أنه تم تحديد جدول زمني لتنفيذ الاتفاق يبدأ خلال أسبوع من الآن، وستكون هناك لجان في الخرطوم وكادقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان) للتنفيذ.
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