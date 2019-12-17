إحباط محاولة التنقيب داخل 3 منازل بإدفو شمال أسوان

تمكنت مباحث الآثار بالتنسيق مع مباحث إدفو بأسوان وإدارة الضبطيات الأثرية بمنطقة آثار إدفو بأسوان اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولات للبحث والتنقيب عن الآثار داخل ٣ منازل بقري خور الزق بالرديسية قبلي ونجع الشهيد بالكلح شرق وكلح المفالسة .
وكانت معلومات وصلت إلى شرطة الآثار بأسوان، تفيدقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منازلهم .
رئيس مباحث الآثار بأسوان بالاشتراك مع مباحث مركز إدفو و إدارة الضبطيات الأثرية بإدفو برئاسة محمد الأدريسي من مداهمة 3منازل حيث تم العثور علي 3 حفر بإحداهن سرداب ممتد وتم ضبط 8 سودانيين و9 مصريين يقيمون بالحفر فى أحد المنازل تم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في الحفر .
على الفور دلت تحريات الرائد عمر جمال رئيس مباحث الآثار بمركز إدفو صحة المعلومات، وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت حملة أمنية مكبرة برئاسة المقدم علاء عبادي
وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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