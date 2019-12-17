المالية السودانية تُرحب بمبادرات القطاع الخاص لتوفير النقد الأجنبي

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، استعدادها للنظر في كافة مبادرات القطاع الخاص التي تعزز جهود الحكومة لتوفير موارد نقد أجنبي تعزز احتياطي البلاد من العملات، بما يسهم في تثبيت الاقتصاد وتخفيض سعر صرف

العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وأعرب وزير المالية السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي - في تصريح صحفي - عن ترحيب الوزارة بدراسة أية مبادرة تأتي من القطاع الخاص

تستهدف توفير موارد النقد الأجنبي، لافتا إلى أن ذلك يسهم في استدامة استقرار سعر الصرف ويعزز جهود الدولة في توفير مدخلات الإنتاج، واستيراد السلع الرأسمالية والاستراتيجية.وقال البدوي إن فرص التنافس مفتوحة للقطاع الخاص دون أي استثناء أو تمييز لتقديم المبادرات لتعزيز خزينة الدولة بالنقد الأجنبي.