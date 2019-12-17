الجمهوريون يرفضون طلباً ديمقراطياً بمثول شهود في محاكمة عزل ترامب

رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، طلباً ديمقراطياً لاستدعاء أربعة شهود في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين الأشخاص، الذين طلب الديمقراطيون الاستماع إلى شهاداتهم جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وكبير الموظفين في البيت الأبيض مايك مولفاني.

واستنكر ماكونيل، الذي قال إنه ينسق خطواته مع البيت الأبيض، ما سماه "الطلب الغريب" من الديمقراطيين لاستعداء شهود، ووصفه بأنه "مهمة صيد".

من جانبه، قال السيناتور تشاك شومر، كبير الديمقراطيين إنه في "محاكمة عادلة" يجب أن يستمع المشرعون إلى شهود أكدوا أن لديهم "معرفة مباشرة" بطريقة إدارة ترامب للعلاقات مع أوكرانيا.

وتابع شومر أن الرغبة في منع شهادة الشهود يعني "أنك تحاول إخفاء شيء والتستر عليه"، متهما الجمهوريين بالخوف من شهادة الشهود.

وأضاف شومر "ما الذي يخاف منه الرئيس ترامب؟ الحقيقة؟ ولكن الشعب الأميركي يريد الحقيقة. ولهذا السبب، طلبنا الاستماع للشهود والوثائق للوصول إلى الحقيقة ولا شيء غيرها".

في غضون ذلك، اجتمع النواب الأميركيون، اليوم الثلاثاء، لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

وتحدد لجنة القواعد في المجلس الإطار القانوني للتصويت، بما في ذلك طول مدة المرافعات. وبناء على النتيجة، يمكن إجراء تصويت كامل من كل أعضاء المجلس يومي الأربعاء أو الخميس.