عباس: ننتظر رد إسرائيل لتنظيم الانتخابات في القدس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن السلطة ما تزال تنتظر رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006.

وتابع عباس، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يرأسها «حتى الآن، لم يصل رد الحكومة الإسرائيلية (...) بقي أن نصل إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس».

كان عباس أعلن نيته إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خصوصاً. وجرت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.

وقد جرت الانتخابات الرئاسية في عام 2005 عقب وفاة ياسر عرفات. وقد فاز عباس في هذه الانتخابات.

وقال عباس «اتخذنا قراراً بعقدها في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل، لتحقيق هذا الهدف».

وتطرق عباس إلى الانتخابات الإسرائيلية، قائلاً «إنها أمر مهم كونها تجري عند جيراننا، وتؤثر علينا».

وأعرب عن أمله في أن «تأتي بوجوه تؤمن بالسلام وتقبل السلام معنا، وأن نسير بعملية سلام إلى النهاية».

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