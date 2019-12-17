قضت محكمة أميركية بالسجن لمدة 45 يوماً بحق ريك جيتس المسؤول السابق في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته اليوم الثلاثاء وكالة أنباء «بلومبرج».

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا المحكمة بإصدار حكمها على جيتس بوقف تنفيذ الحكم ووضعه تحت المراقبة.

وأصدر قاض اتحادي حكماً على جيتس النائب السابق لرئيس حملة انتخاب ترامب بالخضوع للمراقبة لمدة 36 شهراً وأمر القاضي أيضاً بسجنه 45 يوماً بعد تعاون مكثف من جانبه ساعد الحكومة في الوصول إلى إدانة ناشطين جمهوريين هما روجر ستون وبول مانافورت.

وكان جيتس (47 عاماً) قد أقر بأنه مذنب في فبراير 2018 عندما اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المحقق الخاص والتآمر على الولايات المتحدة.

وقال جيتس، قبل صدور الحكم، «أود أن أعبر لهذه المحكمة عن أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي التي جاءت بي إلى هنا». وأضاف «أعتذر بشدة عن الأخطاء التي ارتكبتها».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بسجن النائب السابق لمدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.