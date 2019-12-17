المحكمة الدولية تنظر في قضية الروهينغا ضد جيش ميانمار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شهدت هولندا هذا الأسبوع حدثاً استثنائياًَ: حيث عُقدت جلسة استماع في محكمة العدل الدولية (ICJ) في خطوة صغيرة أولى نحو العدالة لإحدى مجموعات الأقليات الأطول معاناة في العالم.

في يوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، أنهت لجنة محكمة العدل الدولية المرحلة الأولى من عملية قانونية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت ميانمار قد ارتكبت شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا العرقية. ففي أغسطس/آب 2017، باستخدام عملية مكافحة الإرهاب كذريعة، شن جيش ميانمار الذي يهيمن عليه البوذيون حملة للتطهير العرقي أودت بحياة الآلاف من مسلمي الروهينغا ودفعوا ما يقرب من المليون منهم إلى التوجه نحو بنغلاديش المجاورة.

ومن المرجح أن يستمر تحقيق محكمة العدل الدولية لسنوات. والنتيجة غير مؤكدة. ومع ذلك فإن مجرد حقيقة أن التحقيق يجري بالفعل يعتبر انتصاراً معنوياً كبيراً للروهينغا. وللمرة الأولى، عاشت هذه المجموعة -التي تحملت عقوداً من التمييز المنهجي على أيدي حكومتها- جلسة استماع عادلة من محكمة نزيهة. وقد أثارت قوة هذا اللحظات ردود أفعال دامعة من نشطاء الروهينغا في لاهاي.

قال تون كين، الناشط الروهينغي الذي يعيش في المملكة المتحدة: «كان من العاطفي للغاية أن نرى المؤسسة العسكرية تواجه الاتهامات في محكمة للمرة الأولى. لقد ظل الجيش يفلت من انتهاكات حقوق الإنسان ضدنا منذ عقود. لقد عملنا بجد حتى نصل لهذا اليوم».

وفي مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، تجمع الناس حول شاشات الحاسوب أو الهواتف المحمولة للتعرف على الإجراءات. ( كانت السلطات البنغلاديشية قد قطعت الوصول إلى الإنترنت في المخيمات قبل بضعة أشهر ولكنها أعادت الاتصال لعدة أيام هذا الأسبوع وحتى اليوم الثالث من الجلسات لفترة كافية حتى يتمكن اللاجئون من مشاهدة جزء على الأقل مما كان يحدث في هولندا).

يُذكر أن المحاكم الوحيدة المعروفة لدى معظم الروهينغا هي جزء من النظام القضائي الفاسد للغاية في ميانمار. وقال تينزين بالاكي من منظمة الخدمة العالمية اليهودية الأمريكية (AJWS): «لم يختبر المجتمع مطلقاً محاكمة حرة ونزيهة، وهذه التجربة تجعلهم يشعرون وكأنهم يستردون إنسانيتهم ​​لأول مرة. إنهم يشعرون أن عجلات العدالة تدور في النهاية لصالحهم. إنهم يعلمون أن هذه مجرد البداية، مما يجعل جلالة اللحظة واضحة حقاً».

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القضية التي رفعتها دولة غامبيا الصغيرة الواقعة غرب إفريقيا ضد دولة ميانمار مدعومة من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. وأظهر مقطع فيديو الآلاف من اللاجئين الروهينغا في أحد المخيمات يرددون الثناء لغامبيا، البلد الذي لم يسمع به سوى القليل حتى وقت قريب.

لقد تحمل الروهينغا عقوداً من التمييز وسوء المعاملة. وخلال السنوات الطويلة من الديكتاتورية العسكرية، عاملهم المجلس العسكري الحاكم كوجود أجنبي في الدولة ذات الغالبية البوذية، وطردهم من البلاد بوصفهم «مهاجرين» من بنغلاديش على الرغم من أن معظمهم كانوا من سكان ميانمار منذ زمن طويل. بالإضافة إلى أن قانون عام 1982 جرد الروهينغا من جنسيتهم. وخلقت تدابير أخرى نظاماً للفصل العنصري الافتراضي، يقيد حريتهم في الحركة ويقيد حصولهم على التعليم.

حتى يومنا هذا، ترفض الحكومة حتى استخدام كلمة «روهينغا»، وذلك بحسب ما ذكر العديد من هؤلاء الذين كانوا يشاهدون إجراءات التحقيق هذا الأسبوع، وذلك مع وصول أون سان سو تشي -الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تدير الآن ميانمار فعلياً- إلى لاهاي للدفاع عن سياسات بلادها. فأثناء العرض الذي قدمته إلى لجنة التحقيق، تجنبت أون سان سو تشي استخدام كلمة «روهينغا» بشكل مدروس حتى عندما كانت تحمل الحكومة مسؤولية الفظائع المرتكبة.

لقد كان مشهداً محبطاً للغاية. إن المرأة التي كانت تحظى بالتبجيل في الماضي بسبب دفاعها العنيد عن المثل الديمقراطية خلال السنوات الطويلة من الدكتاتورية تجد نفسها الآن متحالفة مع أولئك الذين ينفون وجود مجموعة كاملة.

ومع ذلك، وجد بعض النشطاء قدراً من العزاء في حقيقة أن «الروهينغا» تكررت مراراً وتكراراً أثناء الجلسة، وأنه كان على وفد حكومة ميانمار الجلوس هناك والاستماع إليها وتقبلها.

إنه مجرد شيء صغير، بالتأكيد. لكن الجلسة التي عُقدت في لاهاي أظهرت أن الروهينغا قد تكون في النهاية على طريق تحقيق ما كانوا يسعون إليه منذ فترة طويلة.

قال تون كين: «مجرد رؤية الجيش يواجه اتهامات في المحكمة لأول مرة هو نصر. إن وجود أون سان سو تشي للاستماع إلى ساعات من الشهادات حول ما فعله الجيش بنا هو نصر. هذه القضية قد تنقذ الأرواح لأنه لأول مرة يتراجع شعور الجيش بقدرته على الإفلات من العقاب. قد يفكرون مرتين قبل أن يفعلوا الشيء نفسه مرة أخرى».