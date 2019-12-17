كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوجه "خطاباً نارياً" إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً نارياً إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
هذا واعترض الرئيس الأمريكي في خطابه "الناري" على المساءلة، ووجه الاتهام إلى الديمقراطيين بـ "تخريب الديمقراطية"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)
وأوضحت وكالة "رويترز": أن الرئيس دونالد ترامب وجه اليوم الثلاثاء، "تحذيرا قاسيا" للديمقراطيين بالكونجرس، قائلا: إنهم "إذا ما تابعوا الاتهام ضده فسيكونون يعلنون الحرب على الديمقراطية الأمريكية".
ووصف دونالد ترامب، في خطاب موجه إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أي جهد لعزله بأنه "انقلاب حزبي غير قانوني"، وأصدرت التهم قبل يوم واحد من نقاش محتمل في مجلس النواب حول الموافقة على مواد المساءلة ضد ترامب.
ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون مواد المساءلة ضد "ترامب" يوم غداً الأربعاء؛ لإرسالها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مستهلًا بذلك المحاكمة التي سيقرر فيها أعضاء مجلس الشيوخ، ما إذا كان الرئيس قد انتهك الدستور الأمريكي.
وقبل نهاية الأسبوع، تخطط الغرفة أيضًا للتصويت للموافقة على الجمعية الأمريكية لمكافحة الألغام (USMCA) ثم إرسال الاتفاق إلى مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع أن يصدق على الاتفاقية أيضًا.
ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة "بايدن" بشأن عمل هنتر مع مجموعة "بوريزما" الأوكرانية للطاقة.
وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.
ويحظر قانون الانتخابات الأمريكية على المرشحين قبول مساعدات أجنبية في الانتخابات.
وفي إطار التحقيق يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار، إلى أن يعلن زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق، كما يتحرون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليس روسيا هي، التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، في وقت سابق، بالسعي وراء عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورفض مجلس النواب مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكان نص التقرير قد قال فيه القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة".