كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوجه "خطاباً نارياً" إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً نارياً إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

هذا واعترض الرئيس الأمريكي في خطابه "الناري" على المساءلة، ووجه الاتهام إلى الديمقراطيين بـ "تخريب الديمقراطية"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)

وأوضحت وكالة "رويترز": أن الرئيس دونالد ترامب وجه اليوم الثلاثاء، "تحذيرا قاسيا" للديمقراطيين بالكونجرس، قائلا: إنهم "إذا ما تابعوا الاتهام ضده فسيكونون يعلنون الحرب على الديمقراطية الأمريكية".

ووصف دونالد ترامب، في خطاب موجه إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أي جهد لعزله بأنه "انقلاب حزبي غير قانوني"، وأصدرت التهم قبل يوم واحد من نقاش محتمل في مجلس النواب حول الموافقة على مواد المساءلة ضد ترامب.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون مواد المساءلة ضد "ترامب" يوم غداً الأربعاء؛ لإرسالها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مستهلًا بذلك المحاكمة التي سيقرر فيها أعضاء مجلس الشيوخ، ما إذا كان الرئيس قد انتهك الدستور الأمريكي.

وقبل نهاية الأسبوع، تخطط الغرفة أيضًا للتصويت للموافقة على الجمعية الأمريكية لمكافحة الألغام (USMCA) ثم إرسال الاتفاق إلى مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع أن يصدق على الاتفاقية أيضًا.

Advertisements