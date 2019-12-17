كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 23 جندياً من الجيش السوري أثناء صد هجمات لإرهابيين بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مركز المصالحة الروسي بسوريا، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم قتل 3 جنود وإصابة 20 آخرين أثناء تصديهم لهجوم إرهابي في مدينة إدلب السورية.

هذا وصد الجيش السوري هجمة للمجموعات الإرهابية في إدلب، شاركت فيها مدرعات للإرهابيين، وقتل نتيجة هذا الهجوم 3 جنود من الجيش السوري، وأصيب 20 جندي آخرين.

وقال قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف، شاركت في الهجمات دبابتان وثلاث مدرعات".

وأفاد المركز الروسي، بأن الهجمات قد سبقها قصف مكثف على عدد من المواقع الحكومية السورية، استخدمت فيها المجموعات الإرهابية "أنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية المتعددة" وتم صد جميع هجمات المسلحين.

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وكان الجيش السوري، قد بدأ تمهيداً نارياً هو الأوسع خلال الأشهر الأخيرة على معاقل التنظيم في مناطق عدة بريف إدلب، بعدما استكمل تعزيزاته العسكرية على جبهات المحافظة الجنوبية.

وتزامن القصف المدفعي السوري مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش، وبين المجموعات المسلحة على محور الراشدين الغربي لمدينه حلب.

ولفت المصدر، إلى أن "وحدات الجيش السوري رصدت محاولة تسلل للمجموعات المسلحة، وبدأت بالتعامل معها عبر عدة وسائط نارية، وما تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة اعداد هذا التقرير".

وعلى التوازي، تشهد محاور ريف إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية تمهيد ناري واسعاً من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، باتجاه مواقع المسلحين وتحركاتهم على عدة محاور.