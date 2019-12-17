كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمران خان" يشكر الرئيس التركي على استضافته لأكبر عدد لاجئين بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لاستضافة تركيا أكبر عدد لاجئين في العالم.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، خلال لقائه مع الرئيس التركي، في جنيف أثناء مشاركتهم في المنتدى العالمي للاجئين، على "تقدير باكستان لدعم أنقرة لها فيما يخص نزاع كشمير".

كما أشاد "عمران خان" بالتدابير التي اتخذتها تركيا؛ لاستضافة "أكبر عدد من اللاجئين" في العالم، وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم للبلدان، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني فقد "أكد رئيس الوزراء تقدير باكستان العميق لدعم تركيا الثابت لقضية جامو وكشمير، بما في ذلك دور تركيا النشط في فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول جامو وكشمير".

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وأكد خان، أنه "من أجل أن ينظر الشعب الكشميري إلى مستقبل آمن مع جيرانه الباكستانيين والهنود، من الضروري حل المشكلة من خلال الحوار وعلى أساس العدالة والإنصاف، ولكن ليس من خلال التصادم"، مشدداً على "أهمية انعقاد الدورة السادسة لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى، برئاسة الزعيمين مطلع العام المقبل في إسلام أباد".

وبحسب "هيئة الإحصاء التركية" شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين خلال العام 2018، بنسبة 23.8%، مقارنة مع 2017.

وأوضح بيان الهيئة، أن عدد المهاجرين إلى تركيا خلال العام الماضي، بلغ 577 ألفاً و457 شخصاً، وأن 52,7% من المهاجرين إلى تركيا خلال العام الماضي، من الذكور، والنسبة المتبقية من الإناث.

وذكر البيان، أن 110 آلاف و567 من المهاجرين إلى تركيا خلال 2018، حصلوا على الجنسية التركية، بينما يستمر 466 ألف و890 شخصا في الإقامة بالبلاد بصفة أجانب.

وفي المقابل، ارتفع عدد المهاجرين من تركيا إلى الخارج خلال العام الفائت، بنسبة 27,7%، مقارنة مع 2017، وبلغ عددهم 323 ألف و918 شخصا، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".