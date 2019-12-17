عاجل.. "الصدر" يوجه رسائل إلى قوات الأمن العراقية والمتظاهرين

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، المتظاهرين العراقيين لـ"الحفاظ على سلمية حراكهم"، ودعا القوات الأمنية العراقية إلى "حماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ووجه زعيم التيار الصدري، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسائل إلى قوات الأمن العراقية والمتظاهرين.

​وجاء في تغريدته: "أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، وحافظوا على السلمية"، مضيفاً "ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة: حماية العراق واجبكم".

Advertisements

وتشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان، وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل نحو أسبوعين، على تقديم استقالته، إلا أن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بتقديم الاستقالة، ويطالب المحتجون بتنفيذ باقي المطالب.