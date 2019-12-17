كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أحرز الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً في العاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات تعمل تحت إمرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

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