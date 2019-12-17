كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجيش الوطني الليبي يحرز تقدماُ جديداُ في طرابلس
أحرز الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً في العاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات تعمل تحت إمرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة 25 من عناصر مكافحة الشغب في لبنان
أصيب 25 من عناصر مكافحة الشغب في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال صدامات ليلية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || نائب أمريكي يحذر من قيام إيران بشن هجمات
حذر النائب ماك ثورنبيري، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، من احتمالات قيام إيران بشن هجمات ضد المزيد من الأهداف الغربية بالشرق الأوسط قريباً.