كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد حرصه على تنفيذ "اتفاق الرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، على التزامه وحرصه بتنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة اليمنية، تحت رعاية المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق5 من نوفمبر الماضي.
وجاء ذلك خلال لقاء عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس الدكتور ناصر الخبجي، في عاصمة المملكة الرياض، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، حسب ما نقل موقع المجلس.
هذا وثمن رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس الأنتقالي "الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق، وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده"، وعبر عن تثمين المجلس لـ "الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة".
وقال الدكتور ناصر الخبجي: إن "الاتفاق فتح آفاقا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم".
توقيع "اتفاق الرياض"
هذا وتم توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.
وقال: إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية
وحضر مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.
وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر يوم الثلاثاء.
وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير الإمارات لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.
وثمنت العديد من الدول العربية والأجنبية الجهود السعودية، للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.