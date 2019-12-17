كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد حرصه على تنفيذ "اتفاق الرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، على التزامه وحرصه بتنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة اليمنية، تحت رعاية المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق5 من نوفمبر الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس الدكتور ناصر الخبجي، في عاصمة المملكة الرياض، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، حسب ما نقل موقع المجلس.

هذا وثمن رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس الأنتقالي "الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق، وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده"، وعبر عن تثمين المجلس لـ "الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة".

وقال الدكتور ناصر الخبجي: إن "الاتفاق فتح آفاقا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم".

توقيع "اتفاق الرياض"