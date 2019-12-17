كأس العالم للأندية.. فلامينغو يقلب الطاولة على الهلال ويبلغ المباراة النهائية

حجز فلامينغو البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء، بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة بقطر، بعدما قلب تأخره أمام الهلال السعودي بهدف، إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب خليفة الدولي، وأدارها الحكم الأمريكي اسماعيل الفاتح بتقدم الهلال بهدف دون رد، أحرزه اللاعب سالم الدوسري بعد مرور 19 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح بطل “كوبا ليبرطادوريس” في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 49 من تعديل الكفة عن طريق لاعبه الأوروغواياني جيورجيان دي اراسكايتا، قبل أن يضيف زميله برونو هينركي الهدف الثاني في الدقيقة 78، في حين اختتم علي هادي آل بليهي بالخطأ في مرمى فريقه ثلاثية فلامينغو عند الدقيقة 82.

وينتظر فلامينغو، المتأهل من نصف نهائي الثاني الذي سيجمع غدا الأربعاء، بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوربا، ومونتيري المكسيكي، لملاقاته في المباراة النهائية، بينما يواجه الهلال الخاسر من الفريقين لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.