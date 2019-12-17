أولمبيك آسفي يعفو عن البودالي

عائشة مجيب _صحافية متدربة

قام المكتب المديري لفريق أولمبيك آسفي، بإرجاع اللاعب عصام البودالي لصفوف الفريق الأول، بعد عرضه على لجنة القوانين والانضباط.

وأعلن القرش المسفيوي، في بلاغ نشره على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن إعادة البودالي.

وأفاد البلاغ أن قرار إعادة إدماج اللاعب للفريق الأول، جاء بعد التشاور مع مدرب النادي، وبعد تغريمه ماليا، إضافة لاعتذاره لجميع مكونات النادي.

يشار إلى أن القرش المسفيوي سيستضيف الفتح الرياضي، السبت القادم، بملعب المسيرة، في تمام الساعة السابعة مساء، برسم مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.