العدل والإحسان تعيد إحياء ذكرى مؤسسها إلى الظل

على خلاف السنوات الماضية، اختارت جماعة العدل والإحسان تخليد ذكرى رحيل مؤسسها عبدالسلام ياسين بعيدا عن الأنظار، بأن حوّلت الذكرى إلى شأن داخلي بين قيادتها وأطرها وأعضائها حول ما سمته “نصيحة الوفاء”، علاوة على ندوة فكرية حول: “سؤال الأخلاق في فكر الإمام وسيرته”.

حسن بناجح، قيادي في الجماعة، قال إن “الجماعة احتارت تجديد أسلوبها هذه السنة في الاحتفاء بالذكرى، لأنه من المعروف عنها أنها تبتكر دائما في الأساليب”، فهي “لم تكن في يوم ما أسيرة أسلوب وحيد في القيام بالأعمال التي تسطرها لنفسها”.

ودرجت الجماعة على تخليد ذكرى رحيل مؤسسها في السنوات الماضية من خلال تنظيم ندوات فكرية سياسية، يحضرها فاعلون من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، سواء من داخل المغرب أو من خارجه، لذلك كان لافتا للانتباه، إحياء الذكرى نفسها هذه السنة من خلال التوجه إلى الجسد التنظيمي للجماعة فقط، ومن خلال إثارة موضوع “الوفاء”، إلى جانب سؤال الأخلاق في فكر ياسين وسيرته.

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بعض المصادر قالت لـ”أخبار اليوم” إن انعطاف الجماعة نحو الداخل يعود إلى الجدل الذي سبق وأثاره بعض أعضاءئها وأطرها، بينهم محمد العربي أبو حزم وآخرون في مدن الدار البيضاء وآسفي وتطوان والناظور، ممن يتهمون قيادة الجماعة بالتخلي عن تراث ياسين الروحي، وعدم الوفاء له فيما يخص “عدم الأخذ برسائل الغيب في اختيار الأمين العام للجماعة، وعدم قص الرؤى في الأيام الثلاثة الأولى التي حسم فيها أمر خلافة ياسين”. وهو الجدل الذي تطور في بعض المناطق إلى إقالة الأعضاء الذين يجادلون في شرعية انتخاب الشيخ محمد عبادي، الأمين العام للجماعة، حاليا.

في هذا السياق، يمكن فهم لماذا اختارت الجماعة تخليد الذكرى عبر أسلوب “مجلس النصيحة”، وأن تجعل موضوع هذا المجلس في يوم الذكرى (13 دجنبر) “نصيحة الوفاء”، وهو المجلس الذي حضره الأمين العام للجماعة وأعضاء مجلس الإرشاد بها، علاوة على ممثلين للمؤسسات والأقاليم من داخل الجماعة. وأفاد موقع الجماعة الإلكتروني مجريات المجلس بأن النصيحة “تميزت بأجواء ربانية عالية، وبصفاء غمر القلوب أعطى للعقول وهجها المشع بنور العلم والإيمان أثناء النقاش والتذاكر والمدارسة، كل ذلك وسط استحضار أعضاء الجماعة وقيادييها لتعاليم الإمام رحمه الله ووصاياه ومشروعه الكبير لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله، وسعيه طيلة عمره من أجل عزة الأمة وكرامتها وانعتاقها من ربقة الاستبداد”. مؤكدا أن فعاليات الذكرى السابعة تواصلت، أول أمس الأحد، بندوة فكرية تحمل عنوان: “سؤال الأخلاق في فكر الإمام وسيرته”، حرصت فيها الجماعة على أن يكون المساهمون فيها من أطر الجماعة ومسؤوليها فقط.

وحول هذه الانعطافة من قبل الجماعة بجعل الذكرى السابعة لرحيل ياسين شأنا داخليا فقط، وهي التي جعلت منها لسنوات متتالية موضوعا تستدعي له غيرها من الهيئات والفاعلين من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، اعتبر إدريس الكنبوري، مختص في الجماعات الإسلامية، أن الخطوة “ربما، تسعى قيادة الجماعة من ورائها تقليص حضور ثقافة المشيخة، في مقابل تأكيد البديل الحالي، أي تقوية التنظيم/المؤسسة”، وأضاف أن “الجدل الذي يحدث داخل الجماعة من قبل أبو حزم وغيره، ربما له علاقة بكثافة حضور المشيخة، وأن قيادة الجماعة تريد أن تنتزع منهم هذه الورقة التي يمكن توظيفها، خصوصا وأن العبادي لا يمثل الكاريزما التي كان يمثلها ياسين”. وأردف قائلا: “هناك رغبة داخل الجماعة للتحرر من خيمة الشيخ”.