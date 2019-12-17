النّاصرة: ترانيم الميلاد تراقص تشايكوفسكي في "كسارة الجوز"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت النّاصرة خلال الأسبوع الماضي، وبمبادرة من جمعية "الموكب" النّصراويّة سلسلة عروض للعرض الميلادي "كسارة الجوز"، وهو عرض مسرحي غنائي راقص مستوحى من رائعة الملحن العالمي الكبير تشايكوفسكي، على مدى ستّ أمسيات كانت آخرها يوم السّبت الماضي على مسرح مدرسة راهبات مار يوسف في الناصرة.

ويتميز العرض بكونه مشروعًا محلّيًّا يتميّز بمستواه العالمي، يحمل رسالة محبة وتسامح، وقد عملت جمعية "الموكب" بالتعاون مع جمعية "أنغام" للموسيقى ونوادي وكشافات الناصرة على إنتاج هذا العمل مع الحرص على استخدام تقنيات تواكب المعايير العالمية.

ويحكي "كسّارة الجوز" قصة عالمية عن عائلة تجتمع للاحتفال بليلة الميلاد في بيتها، حيث تقام التراتيل والرقصات الميلادية احتفالًا بالعيد، ويقوم الأب بتوزيع الهدايا ويقدم لإحدى بناته، وتدعى كلارا هدية كسارة الجوز على شكل جندي.

ويكسر أخ الطفلة بالخطأ كسارة الجوز، فتبكي كلارا وتنام وعندما تستيقظ تجد أن البيت تغيير والجندي صار أميرًا يأخذها في جولة حول العالم وفي كل بلد يشاهدان عروض الميلاد بأساليب مختلفة.

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ويعتبر فهذا العرض أحد أهم العروض الموسيقية حول العالم وقد تم تنظيم عدد كبير من العروضات الموسيقية المبنية على هذه القصة، حيث يتم تغيير وملائمة كل عرض بحسب رغبة المنظمين.

إلّا أنّ العرض الجديد تميّز بدمجه العرض الغربيّ مع الشرقيّ، إذ تمّت ملائمة العرض والتركيز على معاني الميلاد من خلال التراتيل الميلادية المحلية والعالمية والرقصات بأساليب محلية شرقية وغربية عالمية.

ويشارك في العرض فنانون وراقصون ومطربون محليّون بينهم هبة بطحيش، علاء شرش وسما شوفاني. إلى جانب أكثر من 30 راقص وراقصة من مدرسة وفرقة "الأمل" للرقص المعاصر بقيادة السيدة وداد عطالله والتي أشرفت مع المعلمات لينا دياب، مليندا شقحة وجولييت كيسي على تصميم الرقصات، فيما عمل الموسيقار بشارة خل بالتوزيع الموسيقي والعزف والتسجيل بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع المخرجة رشا جهشان.

ومن المتوقّع أن تنظّم الجمعية عروضًا إضافية خلال شهر كانون الثاني/ يناير المُقبِل لتفتح المجال أمام أكبر عدد من الحضور مشاهدة العرض.